Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump sorusuna böyle cevap verdi: Talep gelirse değerlendiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'New York'ta Trump'la görüşecek misiniz?' sorusuna 'Talep gelirse değerlendiririz, şuan öyle bir şey yok' diyerek cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

(BM Genel Kurulu) Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım.

Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır.

Bu bataklığı kurutulması için gerekenler yapılmalı.

İran'daki son meydana gelen terör eylemi.. Şu an içeriğinde neler var neler yok bilemiyoruz ama dün akşam itibariyle 29 kişinin öldüğü, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. İran halkının başı sağ olsun diyoruz.

ABD ziyaretinin hemen sonrasında Almanya'yı ziyaret edeceğim. Bu ziyaret Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimin ilk devlet ziyareti olacak.

SORU & CEVAP

TRUMP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'NİN AF TASARISI

Biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur: Af konusu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci mazlum mağdur insanların ta kendisidir.

Af ile ilgili talebin içeriği meclise gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur.

Konuşulanlara bakıldığında bunlar kişileri de ilgilendiren bir durum. 162 bin kişinin devletle alakası konusunda arkadaşlarıma sordum devlete karşı işlenmiş bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler.

RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI

Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet burada görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu.

En kısa zamanda inşallah en isabetli en hayırlı ne olacaksa bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz çünkü 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de bütün bu siviller burayı terk ettiklerine gidebilecekleri yer Türkiye.

Böyle büyük bir mülteci akının Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. Böyle bir anlaşmanın sağlanması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. temenni ederim ki bu süreci başarıyla sürdürürüz.

MHP'NİN İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARTMAYACAĞIZ AÇIKLAMASI

Liderler olarak görüşme konusuna her zaman açığız.

AK Parti olarak bizim şu anda bütün hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir, ona göre hazır olmaktır ve şu anda biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz, böyle bir dayanışma içinde olmayı arzu ederiz.

YENİ HAVALİMANI AÇILIŞI ERTELENDİ Mİ?

Ben şimdi bunu sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey iniş kalkışlarda THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır.

Bir anda Atatürk havalimanı devreden çıkmayacak bir geçiş süreci var. 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest’te yaptık. Bir defa terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel.