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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:31:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesinde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kasımpaşa'ya geçti.

Güzergahında bulunan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak yanıt veren Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla ve Kasımpaşa atkılarıyla karşıladı.

Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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