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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Halk TV yayınına katılan gazeteci Veysi Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önümüzdeki hafta görüşeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

2023 hazırlıklar devam ederken, hangi partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun politikaları, parti tabanını ikiye bölerken konuyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın taraflarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu'nun önümüzdeki hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği iddia edildi.

"Bir görüşme olacak"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan gazeteci Veysi Dündar, "Karamollaoğlu ne teklif edilirse edilsin kabul etmeyecek ama bir görüşme olacak. Temel Karamollaoğlu böyle bir talebini iletmişti. Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun bir hafta içinde görüşmesi söz konusu" açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu yeşil ışık yakmıştı

Karamollaoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Asiltürk'ün cenazesinde bir araya gelmişlerdi

Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Parti lideri Karamollaoğlu, beraber saf tutmuştu.

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