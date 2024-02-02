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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan seslendi! Murat Kurum için bakın ne dedi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan seslendi! Murat Kurum için bakın ne dedi

Yeniakit Publisher
2024-02-02 06:57:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katıldığı buluşmaya telefon ile bağlandı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Murat Kurum'u sizlere emanet ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, 3.Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşmasına katıldı. Buluşmaya Murat Kurum'un telefonundan bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililere seslendi.

BU TOPLANTININ 31 MART AKŞAMININ MÜJDESİ OLMASINI DİLİYORUM

Erdoğan "Sevgili mahalle başkanı kardeşlerim. Sizleri gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımızla yaptığınız bu toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan bölgedeki sandıklardan güzel sonuçlar geleceğine inandığını da belirtti ve "3. bölgeye inanıyorum. 3. bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Ev ev kapı kapı dolaşarak sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim inşallah. Durmadan usanmadan, ana kademe, kadın kolları, gençlik hep birlikte çalışmak suretiyle 3. bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanıyorum." sözlerine yer verdi.

"MURAT BAŞKAN'I SİZLERE EMANET EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şunları da söyledi: Durmadan usanmadan gayret etmeye var mısınız? Sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir. Allah'a emanet olun.

KURUM: İSTANBUL YENİDEN "BÜYÜK İSTANBUL" OLACAK

İBB AK Parti Başkan Adayı Murat Kurum o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Kurum paylaşımına şu açıklamayı da ekledi: Telefonun diğer ucundan gelen sesle bir kez daha İstanbul zaferi için kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Bölge söz verdi. İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak.
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