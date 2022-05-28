Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu: Buna inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulunacağı Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2 hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Aziz kardeşim Aliyev ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün de Bakü'de bu etkinliğe birlikte imza atıyoruz. Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, 2 devlet, tek festival şiarı ile TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

1915'de Çanakkale'de 1918'de Gence'de Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur. Tıpkı Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, vatanımızdır.

Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir? Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur.

İstikbalimizin teminatı olan gelecek nesillerimizin ülkelerimiz arasındaki işbirliği daha da ileriye götüreceğine inanıyorum.

Aliyev: Türk SİHA'larının önemini bilmeyen yoktur

İlham Aliyev, Bakü'deki TEKNOFEST etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu:

Selçuk Bayraktar gençler için bir örnektir. SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum.

Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği.