Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterece