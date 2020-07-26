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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:38:08 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nin ardından Maslak'tan Tarabya'daki Huber Köşkü'ne hareket etti.

Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

Minibüsçülerle bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayarak minibüsçülerle özçekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

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