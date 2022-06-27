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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 5 Bakan yola çıktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 5 Bakan yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 5 Bakan yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gidiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gidecek.

Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.

 

AA

2
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Yorumlar

bir tarafta 7/24/365 gun VATAN-MILLET-HIZMET-ISTIKLAL davasinin yigitleri; diger tarafta uckur, harami cukka duskunlugu dine-millete-sehide-vatana-ihanet utanmazi kasetcigiller

........

Aziz Metin

Başkan talimat vermese insanlar bela ve musibetleriyle baş başa bırakılacak.
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