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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti! Aşılar o ülkeye ulaştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti! Aşılar o ülkeye ulaştı

Başkan Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında sözünü verdiği koronavirüs aşıları, ambulans uçakla başkentteki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 18:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti! Aşılar o ülkeye ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 30 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, havalimanında düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederek "Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de bize destek için hazır olduğunu gösterdi" dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkan Danışmanı Bosko Tomic, sağlık sisteminin zor zamandan geçtiği şu günlerde yapılan her desteğin önemli olduğuna işaret ederek "Gönderilen 30 bin doz aşıdan bir hayatın bile kurtarılması çok değerli. Türkiye'ye, sağladığı bu büyük destek için teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özgür Şahin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Bosna Hersek makamlarıyla hemen iletişime geçildiğini belirterek Bosna Hersek'in salgınla mücadelesinde desteği sürdüreceklerini kaydetti.

 

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