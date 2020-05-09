  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 03:49:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı.

Erdoğan, Twitter'da #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle paylaşılan ve kısa sürede yayılarak sosyal medya platformunda gündem olan paylaşımları karşılıksız bırakmadı.

Erdoğan, Türk bayrağı simgesiyle, "#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam." paylaşımı yaptı.

Siyasiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, destek verdikleri Erdoğan'ın gerek sözlerini, gerekse Erdoğan'a temennilerini paylaştı. Bazı paylaşımlarda Erdoğan'ın fotoğraflarına ve videolarına da yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı