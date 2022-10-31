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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü: Türkiye her zaman yanınızda!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü: Türkiye her zaman yanınızda!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mogadişu’daki terör saldırı nedeniyle taziye dileklerini ileterek Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 16:43:00 - 2022-10-31 16:52:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşıyla görüştü: Türkiye her zaman yanınızda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Taziye dileklerini iletti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

Somali’nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali’nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

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