Yer: Dolmabahçe! Erdoğan'dan İsrail'in oyununu bozan hamle
Terörist İsrail'in Somaliland'ı tanıyan skandal kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Görüşme karşılama töreninin ardından başladı. İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
İsrail'den skandal karar
Terör devleti İsrail, Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararı almıştı.
