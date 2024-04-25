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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Fahiş fiyat uygulayana 'fahiş' ceza
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Fahiş fiyat uygulayana 'fahiş' ceza

Yeniakit Publisher
2024-04-25 18:21:00 - 2024-04-25 18:33:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Fahiş fiyat uygulayana 'fahiş' ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinlikle taviz verilmeyeceğini söylediği fahiş fiyatla mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Vatandaşı fahiş fiyatlarla çileden çıkartanlara yönelik caydırıcı cezalar için hükümet çalışmalarını sürdürüyor.

Fahiş fiyat ile mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekiplerin sürekli sahada olduğunu ifade ederek, "Fırsatçılara izin vermeyeceğiz." dedi.

Bolat, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle yola devam edileceğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile ilgili yasa hükmünü geçen yıl iptal etmişti. Kararın 1 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek olması nedeniyle yeni düzenlemelere kesin gözüyle bakılıyordu.

İşte masadaki formüller

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ile mücadele yasası için çalışmalara bir süre önce başladı. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerin, gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
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Cezalar 10 kat artırılacak

Kanun teklifinde para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Ayrıca işyerinin kapatılması dahil birçok ağır ceza yer alıyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor.

Cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlenecek. Kulis bilgilerine göre cezaların üst sınırı 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilecek. 10 günlük iş yeri kapatma cezası da teklifte yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz.

Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.

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