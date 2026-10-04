Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Açılış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Merkezde düzenlenen törende ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve TÜBİTAK yetkilileri kurdele kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’ya katılmak ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra festival alanına geçerek, sahnede kalabalığa hitap etti.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akılla emeği, zekâyla bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin teknolojide ulaştığı seviyeyi ve TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu nitelikli eserleri gururla izlediklerini belirten Erdoğan, “Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri TEKNOFEST Güneydoğu’da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı’mızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığı bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye’nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye’nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüttüğü için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin, kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabb’im sizleri nazarlardan muhafaza eylesin” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TEKNOFEST'İN COŞKUSUNU BU KEZ ŞANLIURFAMIZDA YAŞIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı ve bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşları yürekten kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz​​​​​​​. Rabb'imize hamdolsun." dedi.

TEKNOFEST için Şanlıurfa'yı neden tercih ettiklerini de söyleyen Erdoğan, "Selçuk Bey, 'Bu programı nerede yapalım? dediğinde ben de kendisine dedim ki, 'Buraya Şanlıurfa yakışır.' Gerçekten de Şanlıurfa'da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması, şu anda ben de uçakta izlediğimde, bu güzelliği gördüm ve iftihar ettim." ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST ŞANLIURFA’YA YAKIŞTI”

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'ya yakıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe, bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide. geometride. fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El Battani'den Sinan bin Sabit'e, Harranlı İbni Vasıf'tan Yunus el Harrani'ye onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da düzenledik. Damada dedim ki, Şanlıurfa'ya bu yakışır. Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruç ederiz.

İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden TEKNOFEST'e katılan gençler, Türkiye'nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018'de 4 bin 333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi, maşallah bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi itibarıyla gerçekten çok yoğun. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ne oldu? 1 milyona yaklaştı, elhamdülillah bu ne güzellik, bu ne büyük coşku."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, bakanlar, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyelerinin katılımıyla video konferans (canlı bağlantı) yoluyla Bilim Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve gençlerin bilimle iç içe olmasına imkân sağlayan Bilim Merkezi’ndeki açılış töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve TÜBİTAK yetkilileri birlikte kurdele kesti.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TEKNOFEST ödül töreni ile sona erdi.