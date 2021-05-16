  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkenin kuzeybatısı için uyarı
ABD'de binlerce kişi Filistin için sokağa döküldü
Çorum'da korkutan deprem
Normalleşme öncesi '4. dalga' uyarısı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübünü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig'in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Whatsapp kullananlar dikkat! İşte değişen ayarı düzeltmek için yapmanız gerekenler
Teknoloji

Whatsapp kullananlar dikkat! İşte değişen ayarı düzeltmek için yapmanız gerekenler

Sohbet uygulaması Whatsapp, grup ayarını "herkesi" içerecek şekilde değiştirdi. Tanımadığınız kişiler tarafından gruplara eklenmek istemiyor..
Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!
Ekonomi

Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!

AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri manipüle etmek isteyen CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş, sosyal medya kullanıcıları tarafından mada..
Siyonistten proje itirafı! Açık açık söyledi
Dünya

Siyonistten proje itirafı! Açık açık söyledi

Doğu Kudüs'deki zalimliği itiraf eden bir siyonist Filistinlileri evlerinden ettiklerini ve bunu Siyonist projenin devamı olarak gördüğünü s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay