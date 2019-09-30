Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da incelemişti! Türkiye'de test edildi
Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı B-200ES amfibi Manisa'da test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti sırasında Rus lider Putin ile birlikte yangın söndürme uçağını incelemişti.30 Eylül 2019 Pazartesi 20:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi yangın söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi.
Test edildi
Barajdan su alan Rus pilotun idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti.
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Soma İşletme Şefliği personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu..
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