Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP adayları millete değil yapay zekaya soruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memleketi Rize'de vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum.

Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bendini yıkmaya hazır bir Rize görüyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler yetmez.

Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Birileri bizim ezelden ebede ulaşan kardeşliğimizi anlamıyor.

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Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik.

Tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Başarı hikayemizi 85 milyon vatandaşımızla yazdık.

Seçime kadar kapı kapı dolaşacağız. Milletimiz destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz.

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle doğrudan istiklalimize kast ettiler.

Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi, yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi.

Ülkemizi bu cendereden kurtaran biz olduk. Teröristler bizimle baş edemediler. Bunları Gabar'a gömdük. Bunları Cudi'ye gömdük. Bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Sınır ötesinde de aynen devam ediyoruz.

85 milyon olarak hepimiz beraberiz ve kardeşiz ama bizi köken üzerinden bölmek istediler.

Geçmişte Türkiye ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa birileri devreye girerek fırsat vermedi.

Bugün insansız hava araçlarında dünyanın ilk üç ülkesinden biriyiz, artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz.

İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek.

CHP'de hiçbir köklü değişim yaşanmadı. CHP'ye her gelen bir öncekini mumla arattı.

Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Sabık genel başkanlarını iç darbe ile siyasetten gönderip yollarına devam ettiler. 13. cumhurbaşkanı olacaktı CHP'de istenmeyen adam oldu.

Altılı masada kimse kalmadı. Ne oldu, nerede bu altılı masa? Altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bakın parlamentoda kimse yok. Ankara'da bir ofis tutmuşlar, Ankara'da her birinin bir ofisi var.

Biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Asıl hayal kırıklığını CHP'li kardeşlerimiz yaşadı. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy verenler umutsuzluk sarmalına sürüklendi.

Siyaset kurumundan umut kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Türkiye'nin bu anlamda çok acı tecrübeleri bulunuyor.

CHP adayları millete değil yapay zekaya soruyor. CHP'li kardeşlerim; muhalefete bakıp da asla ümitsizliğe kapılmayın. Onlara mecbur ve mahkum değilsiniz. Siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmek ise uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti olarak biz buradayız.