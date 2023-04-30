Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız

14 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

(Sağlık durumu) Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı.

Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.

3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.

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Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, "Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?" Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim. Diğer hükümetler sadece döviz ihtiyacı olduğunda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırladılar. Biz ise onlara oy kullanma hakkını verdik.

"Yeni bir rekor kıracağız"

Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık.

Pasaport harçlarını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurtdışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.

Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

Depremin yaraları sarılıyor

Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.

AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması. Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.