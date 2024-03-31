  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23