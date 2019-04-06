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Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bir araya geliyor

Başkan Recep Tayip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'na ilgili bakan ve yetkililerin katılacağı belirtildi.

Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacağı belirtilerek şöyle denildi.

"Görüşmeler sırasında, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin, Konsey Toplantısı çerçevesinde, Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya geleceklerdir. Öte yandan, Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışına ev sahipliği yapacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:35
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