Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İlişkilerimize büyük güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın" iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da pekiştireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum @MohamedBinZayed ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzaladığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması dostluğumuzu ve işbirliğimizi daha da pekiştirecek. İnşallah #TürkiyeBAEKEOA anlaşmamız ilişkilerimize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntülü görüşmemizde, BAE-Türkiye ilişkilerinde niteliksel bir adım ve iki ülkenin yarar ve refahı için ekonomik ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına tanık olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan, paylaşımında ayrıca BAE'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne ilişkin görsellere de yer verdi.

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