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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:09:00 - 2021-05-12 21:23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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