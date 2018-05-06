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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un nikah törenine katıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt hayatlarını birleştirdi.Çİftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

GÜL GELMEDİ

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:39
  1. Erdoğan
  2. Özhaseki

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