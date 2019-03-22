Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanlığı mezunlarını telefonla tebrik etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla Özel Kuvvetler Komutanlığı brövesi ile bordo bere takma hakkını kazanan Mehmetçik'e seslendi.

Erdoğan, yoğun eğitimin ardından mezun olan 413 personeli tebrik ederek, Özel Kuvvetler Komutanlığının büyük önemi olduğunun altını çizdi.

"Bundan sonraki süreçte de Özel Kuvvetlerin yapacağı çalışmalar çok büyük önemi haiz" diyen Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Kendileri ile birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasında gerek ulusal, gerek uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şunu bilmeleri lazım ki bu millet onlarla beraberdir ve devletimiz kendileriyle her zaman beraberdir. Biz kendilerinden güç alıyoruz onlar da bizden güç alacaklarına inanmalıdırlar."

Sözlerini, mezuniyet töreninin hayırlı olması temennisini ileterek bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bordo bereliler de bir ağızdan "sağ ol" diyerek karşılık verdi.

"Özel Kuvvetlerin bu mücadeledeki yeri çok önemli"

Özel Kuvvetlerin tarihte de önemli yeri olduğunu belirten Hulusi Akar, mezun olan kursiyerlere seslenerek, "Büyük bir tarihin varislerisiniz, omuzlarınızdaki yük çok ağır. Özel Kuvvetçi olarak bu tarihi yükü taşıyacak, bununla ilgili külfeti yerine getirecek, fakat bunun da onurunu yaşayacaksınız." diye konuştu.

Terörle mücadelede bordo berelilerin çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Akar, "Özel Kuvvetlerimizin bu mücadeledeki yeri çok önemli." dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bordo berelilere telefonla hitabının görüntüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter'dan paylaşıldı.