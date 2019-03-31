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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da oyunu kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Malatya Pütürge’deki olay bizi üzdü" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. İlk olarak Emine Erdoğan oyunu kullanırken, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 56 milyon seçmenin kayıtlı olduğu bir seçime gidildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pütürge’deki olay bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzdü. Gerekil araştırmalar, soruşturmalar yapılıyor. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu durumun partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Özellikle dudaklarımız arasından çıkacak sözler önem taşıyor. Temennim odur ki bunun dışında herhangi bir durumun olmaması" dedi.


Seçimlerin şu ana kadar iyi gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 büyükşehirimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimler merkezi sisteme de 1 Nisan’dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Tüm milletimize hayırlı olsun" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan belli bir yere kadar İstanbul’da sonuçları takip edeceğini söyleyerek, "İstanbul’da basın toplantısı yaptıktan sonra, Ankara’ya hareket edeceğim" dedi. Muhtar adayına da oyunu verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar okul çıkışı büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:22
  1. doğa

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