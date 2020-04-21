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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığından milyonlarca kamu çalışanı için "24 Nisan kararı" açıklaması geldi. Açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağı bildirildi.

2020-04-21 17:04:00 - 2020-04-21 17:24:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs salgını karşı alınan önlemler kapsamında kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak.

"İdari izinli sayılacaklar"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 nisan 2020 cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

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