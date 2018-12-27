Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri kırmadı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan, Külliye'de Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.