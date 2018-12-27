Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri kırmadı!
Başkan Erdoğan, Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu sonrası öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.27 Aralık 2018 Perşembe 23:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Külliye'de Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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