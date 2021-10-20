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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da!

Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'ndan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Nijerya'ya gitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 00:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya gitti.

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı'na inişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.

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Erdoğan ve Buhari imza törenine katılacak

Resmi temaslarına bugün başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Buhari, anlaşmaların imza törenine katılacak, sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijeryalı mevkidaşı Buhari tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak etmesi bekleniyor.

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