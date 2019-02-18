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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne pahasına olursa olsun güney sınırımızdaki terör koridorunu yıkacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne pahasına olursa olsun güney sınırımızdaki terör koridorunu yıkacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim" dedi. Erdoğan, “Patlıcan, patates, soğan burada üzdüler. Anında tanzim satış çadırları kurduk. Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacağız."


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Burdur mitinginde halka seslendi.



81 İlde tanzim satışı olacak


Erdoğan, “Patlıcan, patates, soğan burada üzdüler. Anında tanzim satış çadırları kurduk. Tanzim satışları genişletiyoruz. Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışlarını 81 ile yayacağız” dedi.



"Terör koridorunu yıkacağız"


Erdoğan şöyle devam etti:


“DEAŞ denilen proje örgütünü üstümüze saldılar. Sonra YPG/PYD ile sınırlarımızı kuşatmaya kalktılar. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Münbiç’te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu çok açıktır. Münbiç ve Fırat’ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim. Belki yarın, belki yarından da yakın ülkemize yönelik hayasız hareketleri durdurmak için harekete geçmeye kararlıyız. Söz verildiği gibi Münbiç’in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü yapılanmasına sunulan desteğin kesilmesini bekliyoruz. Bizim yanımızda olan dostlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ama yakında ağır bir darbe vuracağız. Mesele Türkiye’nin beka meselesidir. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit? Güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamalılar. Gerekenleri yapmaktan asla geri durmayacağız. Tek isteğimiz haklı mücadelemize destek verilmesi. Türkiye’yi karşısına değil yanına alanlar kazanır"



“S-400 almaktan niye vazgeçelim"


S-400’lerin alınmasından vazgeçin denildiğini ifade eden Erdoğan, “"Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz.NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan’ın senelerdir S 300’ler var. Ona bir şey söylemiyorsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:28
  1. doğa

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