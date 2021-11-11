Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Takvim belli oldu

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 bin sağlıkçı atamasının kısa süre içerisinde yapılacağını müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesi atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratmıştı. 40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınacak, sonuçlar ise 24 Kasım'da ilan edilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek yapılacak.

Kesinleşme işleminden sonra değişiklik yapılmayacak

Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar, sadece ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek. Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 17 Kasım'dan 30 Kasım saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Bu kişiler, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

Atamalar arşiv araştırması sonrasında gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, bunun ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da müracaatları geçersiz sayılacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atanacak. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. 5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Atama takvimi

Başvurular, yarından itibaren 16 Kasım Salı saat 18.00'e kadar yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 24 Kasım Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım Perşembe saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 1 Aralık Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak. Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00'e kadar alınacak. Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.