Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emekliye 3 bin lira bayram ikramiyesi
Ordu'dan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin TL olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Emeklilere müjdeyi veren Erdoğan "Emeklilerimize nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz" dedi.
Cumhurbaşakanı Erdoğan "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.