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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! İşte meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi...
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! İşte meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından memur ve memur emeklilerine zam yüzde 25 olarak açıklanmasının ardından kimin ne kadar alacağı merak konusu oldu. İşte meslek ve unvanlara göre 2023 zamlı maaşlar...

Yeniakit Publisher
2023-01-03 18:19:00 - 2023-01-03 18:28:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! İşte meslek ve unvanlara göre zamlı memur maaşları listesi...

Memur ve memur emeklilerine zam yüzde 25 olarak uygulanacak. Açıklamanın ardından merak edilen hesap ortaya çıktı. İşte refah payı sonrası unvanlara göre liste liste zamlı memur maaşları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Zamlar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

Yüzde 25 olarak uygulanacak

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Lisans) - 19.930

MEMUR- (Lisans) - 12.149

UZMAN ÖĞRETMEN - 17.547

ÖĞRETMEN - 15.188

BAŞKOMİSER - 20.073

POLİS MEMURU - 17.536

UZMAN DOKTOR - 23.795

HEMŞİRE- (Lisans) - 15.013

MÜHENDİS - 20.479

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) - 12.640

PROFESÖR - 32.750

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 19.367

VAİZ - 15.979

AVUKAT - 19.203

 

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