Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Zam oranı salı günü açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde partisinin düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılarak konuşma yaptı.

Kamu işçisinin zam oranının salı günü açıklanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın.

"Zam oranını salı günü açıklayacağız"

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız.

Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçisinin zam oranını salı günü açıklayacağız.

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