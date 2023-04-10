Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu: Bu yıl içinde hepsi hizmete girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu ile gururlanma imkanını halkımıza verelim" dedi.

Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşan Erdoğan, sadece gemi üretmekle kalınmadığını, gemilerde kullanılacak silah sistemlerinden radarlara, bilgi sistemlerinden elektronik harbe kadar birçok teknolojinin de geliştirildiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biri olması, kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir başarıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu başarının Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, askeri ve sivil tersaneler, yüzlerce alt yüklenici, KOBİ, üniversiteler ile araştırma merkezlerinin örnek işbirliğiyle elde edildiğini belirtti.

Tamamladıkları ve sonucunu gördükleri her projeyle azim ve heyecanlarının daha da arttığına dikkati çeken Erdoğan, 2023 yılını savunma sanayinde birçok proje için milat olarak belirlediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, burada olduğu gibi 2023 takvimli dev projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak, denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya, Piri Reis denizaltımız, istif sınıfı ilk fırkateynimiz İstanbul yine bu yıl içinde inşallah hizmete girecek. Milli Muharip Uçağımız başta olmak üzere hava gücümüzü zirveye çıkartacak projelerde, hava savunma sistemlerinde takvimin önünde gidiyoruz" diye konuştu.

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TCG Anadolu gemisi halkın ziyaretine açılacak

Önümüzdeki aylarda savunma sanayi alanında pek çok müjdeleri olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabul etmelidir. Bu anlayışla ülkemizin menfaatlerini uluslararası alanlarda korumak ve geliştirmek için bu tür projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını, savunma sanayimizin önümüzü açtığı güvenli yoldan ilerleyerek gerçekleştireceğiz. Hizmete aldığımız ve sac kesimini yaptığımız gemilerimizin ülkemize, ordumuza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gemilerimizin inşasında ve donatımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle millete buradan ayrıca bir haberi duyurmak istediğini belirterek, "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu ile gururlanma imkanını halkımıza verelim" şeklinde konuştu.

Ant içerek göreve başladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve SEDEF Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Erdoğan'ın elinden hizmet giriş belgesi ve komutan flandrasını alan TCG Anadolu Komutanı Deniz Kurmay Albay Erhan Albayrak, ant içerek gemiyi teslim alıp göreve başladı. Personellerin gemiye sevk edilmesi sonrası TCG Anadolu'ya komutan flandrası toka edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve SEDEF Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın da konuşma yaptığı törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile TSK komuta kademesi de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni MİLGEM Fırkateynleri için sac kestiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Burada, Erdoğan ile programa katılan siyasi partilerin liderleri de sac kesti. Tören sonrası TCG Anadolu önünde Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ardından gemide incelemelerde bulundu.