Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Daha önce ülkeyle ilgili niyetlerin gizli saklı ifade edildiğini dile getiren Erdoğan, "Artık ona bile ihtiyaç duymuyorlar. Alenen söylüyorlar. Ne diyorlar? 'Türkiye çok oldu, Türkiye'nin durdurulması lazım, Türkiye bizi dinlemiyor, Türkiye'nin bize ihtiyacı kalmadı' diyorlar. Biz de bunları duydukça Allah'ımıza hamd ediyor, doğru istikamette gittiğimizden emin oluyoruz." diye konuştu.

Bu akşam gençlerle iftar yapacağını ve onlarla dertleşeceklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin bazılarının aklına haklı olarak şöyle bir soru gelebilir; 'Bir ülkenin yönetiminin görevi zaten kendi devletinin, kendi milletinin gelişmesini, kalkınmasını, refahını, hak ve özgürlük alanlarının genişlemesini sağlamak değil midir?' Normal şartlarda elbette öyledir ancak ülkemizde işler böyle yürümüyordu. Güven iklimi çökertilmiş, istikrarsızlık batağına saplanmış, geri kalmışlığa mahkum edilmiş bir ülkede isteseniz de işleri böyle yürütemiyordunuz. İşte şimdi çıkmış bay bay Kemal ne diyor? Soğan da soğan, patates te patates... Bay bay Kemal, sen şöyle soğanı masanın üzerine koyar, ondan sonra şöyle yumruğunla vurur onun lezzetini alabilir misin? Biz öyle yetiştik. Biz soğanımızı öyle yedik ama bay bay Kemal, bu tırlar olmasa, bu uçaklar olmasa, bu yollar olmasa, acaba siz bütün bu patatesi, domatesi neyle taşıyacaksınız? İşte bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın ama bunların böyle bir derdi yok. Rahmetli Menderes ve Özal gibi, emperyalistlerin dünyanın pek çok yeri gibi bizde de kurduğu bu düzeni değiştirmeye çalışan siyasi liderlerin başlarına gelmeyen kalmadı. Biz de iktidara geldiğimiz günden beri nice saldırılarla boğuştuk, çok uzun mücadeleler ve bedeller sonunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'yla zirveye de çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında bulunanlara, "Aramızda ahit yenileyelim. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta umudunu FETÖ'ye ve PKK'ya bağlayanlara derslerini veriyor muyuz? 14 Mayıs'ta ülkemizi emperyalistlerin siyasi hamiliğine, tefecilerin ekonomik cenderesine sokmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz?" diye seslendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"15 seçimde hep sandıktan birinci parti olarak çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetteki alametifarikalarının eser ve hizmet olduğuna işaret ederek, ülkenin 81 vilayetini eser ve hizmetle donattıkları için milletin 15 seçimde kendilerini hep sandıktan birinci parti olarak çıkardığını söyledi.

Bugün Eskişehir'de toplam yatırım tutarı 4 milyar 644 milyon lira olan 99 ayrı yatırımın açılışını yapacaklarını ifade eden Erdoğan, eğitimde bilim sanat merkezi, imam hatip lisesi ve fen lisesi pansiyon binasının, Anadolu Üniversitesinin raylı sistemden, fakülte ve hizmet binalarının inşaatına kadar çok sayıda yatırımın, Eskişehir Teknik Üniversitesinin tamamlanan yatırımlarının resmi açılışını yaptıklarını anlattı.

Aile sağlığı merkezlerinin, desteklenen kırsal kalkınma projelerinin, ağaçlandırma ve fidan üretimi projelerinin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, İller Bankası'nın tamamladığı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'ni, yol, asfalt, tretuvar, park ve spor tesislerini resmen hizmete açtıklarını aktardı.

Devlet Su İşleri'nin 1 milyar liralık yatırımı olan Gökpınar Barajı'nın, 474 milyon liralık yatırım olan Gündüzler Barajı'nın çeşitli sulama projeleri ile çeşitli kurumların hizmet binası, restorasyon, tadilat, park, spor tesisi yatırımlarının resmi açılışını da yaptıklarını ifade eden Erdoğan, Beylikova, Günyüzü, İnönü ve Sarıcakaya beldelerinin tamamlanan yatırımlarını da hizmete açtıklarını belirtti.

"Togg'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki önemli projenin sevincini daha paylaşacaklarını belirtti.

Bunlardan birincisinin, ülkenin madencilik alanındaki en önemli yatırımlarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eskişehir son 5 yılda ürettiği bor cevheriyle ülkemize 2 milyar dolar gelir sağladı. Bu süreçte Eti Maden Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Kırka'da yıllık 10 ton üretim yapan pilot lityum karbonat tesisini 2020'de hizmete açmıştık. Bu tesiste bor atıklarından üretilen lityum, mühendislerimizin üç yıllık emeğinin ürünüdür. Bandırma'daki tesisle birlikte ülkemizin ihtiyacının yaklaşık yarısını üretebilir hale getirdik. Artık cep telefonlarında, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda, bir otomobilin ötesinde yüksek teknoloji ürünü bir akıllı cihaz olan Togg'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor."

Beylikova'da keşfettikleri 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervini işleyecek pilot üretim tesisinin açılışını da bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, bu madenlerin enerjiden savunmaya, kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş bir kullanım alanının olduğunu dile getirdi. Erdoğan, bunların Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin en önemli unsurlarını oluşturduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız pilot tesis, ilk aşamada yılda 1200 ton cevher işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından yıllık üretimi 570 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. Nadir Toprak Elementi Tesisi'mizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanmasıdır."

Erdoğan, gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyulacak 500 lokomotifin TÜRASAŞ Fabrikası'nda üretileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemize 1,5 milyar avroluk katma değer kazandıran bu projenin ilk hareket testine biraz sonra canlı bağlantıyla şahitlik edeceğiz. Bu projeyle ülkemize yeni bir değeri daha kazandıran Eskişehir Devlet Demiryollarımızı, TÜBiTAK'ı ve özel şirketlerimizi tebrik ediyorum. Eskişehir lokomotif üretimi, akülü manevra aracı imalatı, döner köprü imalatı, araç taşıma vagonu geliştirilmesi gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Tüm bu yatırımlarla Eskişehir'e değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede TÜRASAŞ ve Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) yatırımlarıyla Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz."

Erdoğan, Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerin Gemlik Limanı'na ulaştırılmasını sağlayacak raylı sistemin inşasına da yakında başlayacaklarını söyledi.

Sadece bunlarla kalmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Eskişehir türküsü ne diyor; 'Ağacın çürüğü özünden olur, yiğidin iyisi sözünden olur.' Biz de bugüne kadar size ne söz verdiysek hepsini de yerine getirdik. Son 20 yılda Eskişehir'e bugünün rakamlarıyla toplam 67,2 milyar liralık kamu yatırım yaptık, küsuratı koy 67 milyar." diye konuştu.

Eğitimde 3 bin 90 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre üçüncü devlet üniversitesi Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduklarını aktaran Erdoğan, "Gençlik ve sporda 8 bin 772 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil 41 spor tesisi kazandırdık." dedi.

"14 Mayıs bunların hesabını sorma zamanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün ilçelerde kültür merkezleri açıldığına, kültürel mirasın sembol eserlerinin restore edildiğine, bilim, kültür-sanat merkezleri ve kütüphaneler yapıldığına işaret ederek, sosyal yardımlarda Eskişehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık kaynak aktardıklarını söyledi.

Sağlıkta 1081 yataklı şehir hastanesi ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de aralarında olduğu 26 sağlık tesisinin inşa edildiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın başında değil miydi, başındaydı. Unutmayın Kanuni ne diyor, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Bay bay Kemal, sen SSK'nın başındayken hastanelerimizde maalesef rehin alınanlar vardı. Bunların hesabını sen bu millete, Rabbimize nasıl vereceksin? 14 Mayıs, bunların hesabını sorma zamanıdır, ihmal etmeyin."

"3 bin 580 konutun inşasına devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve şehircilikte 9 bin 567 konutu tamamlayıp teslim ettiklerini anımsatarak, "3 bin 580 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. İlk Evim kampanyamız çerçevesinde ilimize toplam 2 bin 599 konut daha yapacağız." ifadesini kullandı.

Eskişehir'de dört millet bahçesi projesinden birinin tamamlandığını, diğerleriyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Erdoğan, ulaştırmada, 90 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 227 kilometre ilaveyle, 317 kilometreye çıkardıklarını, Seyitgazi-Kırka yolunun ihalesini de yakında tamamlayarak inşaatına başlayacaklarını, Alpu bağlantı yolunun da seneye tamamlanacağını kaydetti.

Erdoğan, Eskişehir'in önce Ankara, ardından Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ne yüksek hızlı trenle bağlandığını anımsatarak, "Tarım ve ormanda Eskişehir'e 11 baraj, 34 sulama tesisi, 13 arazi toplulaştırma projesi, 11 gölet, 33 taşkın koruma tesisi, 2 yeraltı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santral kazandırdık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle Eskişehir'de 151 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Eskişehirli çiftçilerimize toplam 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'e 2 teknokent, 20 araştırma geliştirme merkezi, 4 tasarım merkezi kurulduğunu, iş yeri sahiplerine 4 milyar lira tutarında prim desteği sağlandığını, il nüfusunun yüzde 90'ının doğal gaz imkanından faydalandığını vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla eser ve hizmet siyasetini taçlandırmak istiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir'den milletvekili adayı olduğuna işaret eden Erdoğan, gelecek dönem Seyitgazi'ye doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gördüğünüz gibi saatlerce anlatsak bitmeyecek eserlerimiz ve hizmetlerimiz var. Sizlerden sandığa giderken tüm bu eser ve hizmetleri gözünüzün önüne getirerek karar vermenizi özellikle istiyorum. Ben Eskişehir'in en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Biz 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla bu eser ve hizmet siyasetini taçlandırmak istiyoruz. Biz dersimizi iyi çalıştık, bununla geliyoruz.

Ülkemizin yeni bir seçim arifesinde olduğu şu günlerde bizden, Cumhur İttifakı'ndan başka milletimizin önüne bir vizyonla çıkan kimse var mı? Sadece vizyonla da kalmadık, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar olarak isimlendirdiğimiz seçim beyannamemizde, önümüzdeki 5 yılda atacağımız somut adımları da ilan ettik."

İş başına gelirken "eğitim, sağlık, adalet, emniyet" diyerek yürüdüklerini, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler nedeniyle de yeni dönemde önceliklerinin başına afetlere dirençli Türkiye'nin inşasını yerleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un yapıldığını, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun hizmete girdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisi, Elektrikli Anahat Lokomotifi E5000 ilk Hareket Töreni ile Gökpınar Barajı’na canlı bağlantı yapılarak açılış törenleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Birlikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisinin açılışına bağlanan Erdoğan, ETİ Bor tesislerinin geçenlerde açılışını yaptıklarını anımsatarak, ürünlerin çok stratejik olduğunu söyledi.

Daha sonra Elektrikli Anahat Lokomotifi E5000 ilk hareket töreni için TÜRASAŞ Fabrikasına bağlanan Erdoğan, "Bu gördüğünüz aracımız, Eskişehir5000. Nasıl, Eskişehir5000?" dedi.

Son bağlantıyı Gökpınar Barajına gerçekleştiren Erdoğan, alandakilere barajı beğenip beğenmediklerini sordu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP demek susuzluk demektir. Çöptür, çukurdur, çamurdur. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Diğerleri de zaten pek bu işlerden anlamaz. Ama bizim ömrümüz milletimize hizmetle geçti. Biz, bu millete efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik."

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti ve MHP milletvekilleri ile Cumhur İttifakı'nın 28. Dönem Milletvekili adayları da katıldı.