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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti... O ilçe doğal gaza kavuştu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini verdiği doğal gaza nihayet kavuştu.

26 Ekim 2018 Cuma 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti... O ilçe doğal gaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış töreninde doğal gaz müjdesi vermesi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğal gaz dağıtım bölgesi kapsamına alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye doğal gaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Ayşe-Numan Konakçı Parkı yanında düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, burada yaptığı konuşmada, Bismil'i hak ettiği ve beklediği doğal gaz hizmetiyle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, dik duruşu ve gayreti sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Eker, "Bismil bugün aldığı hizmetle inşallah daha çok büyüyecek ve daha çok gelişecek. Biz, Bismil'i güzelleştirmek, ihya etmek, bayındır kılmak ve yaşanacak bir şehir haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Görevlendirme yapılmadan önce Bismil’in belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakıldığının altını çizen Eker, şöyle konuştu:

"Bismil’in, Diyarbakır’ın belediyecilik hizmetlerinden daha çok faydalanması ve daha güzel olmasını istiyoruz. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak her alanda ileriye gitmesinin hiçbir Kürt'e zararı yoktur. Sizi kandırmasınlar onlara fırsat vermeyin. Temiz güzel bir şehirde yaşayalım. Belirli merkezlerden gelen illegal bir takım taleplerin hayata geçirildiği merkezler olmaktan uzak tutalım. Buna fırsat vermeyelim."

'Hizmet kervanı bununla sınırlı değil'

Diyarbakır Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete, yaptıkları hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ettiğini söyledi. Doğal gazın Bismil'e hayırlı olması temennisinde bulunan Güzeloğlu, "Hizmet kervanının bununla sınırlı olmadığını, her açıdan hizmeti ibadet sayan bir anlayışla hizmet ettiğimizi bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel de ilçeye doğal gaz gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından ilçeye verilen ilk doğal gazla meşale tutuşturuldu.

Törene, AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:27
  1. Diyarbakır
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bismil

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