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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi barışa giden yolda önemli bir eşik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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