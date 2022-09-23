Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüşecek mi? Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşecek mi?' sorusuna, 'Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok.' diye cevap verdi.

Kalın, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Şanghay'a üye olur mu?

"Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

Rusya'nın kısmi seferberlik kararı

Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde.

Esir takasında Türkiye'nin rolü

Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi.

Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

Tahıl koridorunda Putin'in itirazı

Tahıl koridorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

Türk Bankalarına yaptırım tehdidi

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer turistler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

Şam'la siyasi diyalog kurulacak mı?

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.

ABD ile F-16 görüşmeleri

ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.

Rum kesimine silah ambargosu kalktı

Bu konudaki rahatsızlığımızı ilgili mercilere ilettik. ABD'nin Rum tarafını ödüllendirircesine ambargoyu kaldırması kabul edilebilir değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşecek mi?

Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok.

İsrail'le normalleşme adımları

Filistin konusunda değişen bir tavrımız yok. İki devletli çözümden yanayız. Hem Filistin devletinin kurulması hem de İsrail'in güvenliğinin korunması konusunda tavrımız devam ediyor. 15 yıl sonra bir İsrail Başbakanının iki devletli çözüm açıklamasını önemli buluyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini düzeltmesini en çok kendilerinin istediğini söyledi.

Doğalgaz

Doğalgazın Türkiye'den geçmesi için görüşmeler sürüyor. Doğalgazın Türkiye'den geçmesini Avrupa da istiyor.

İran'daki olaylar

Yaşanan ölüm olayından üzüntü duyuyorum. İran tarafının sağduyu ile hareket edeceğine inanıyorum.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Çatışmalar umarız savaşa evrilmez. Bundan sonraki sürecin müzakerelerle yürüyeceğine inanıyoruz. Barış anlaşması birçok şeyi kapsayan kritik bir anlaşma. Ermenistan Başbakanı Paşinyan şu ana kadar yapıcı bir tutum sergiledi. Türkiye'nin rolü aşikar, bu süreçte biz her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Paşinyan'la Prag'da görüşebilir. Biz Ermeni diasporasının barış sürecine katkı vereceğine inanıyoruz."