Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı:

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmasına ilişkin, "Rusya orada hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa, aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacak." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Türk askerinin Karabağ'daki konumu nasıl olacak? Rusya'yla nasıl bir mekanizma içinde çalışacak? Devriye faaliyeti planlanıyor mu yoksa Türk askeri sahada olmayacak mı, yalnızca bir karargah çalışması mı olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa, aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacaktır. Nitekim şu anda Rusya oraya, belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Görüşmeleri de zaten gerek Dışişleri Bakanlarımız arasında gerekse Rusya'dan şimdi bir heyet buraya geliyor, burada da görüşmeler yapılır." diye konuştu.