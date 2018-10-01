Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.01 Ekim 2018 Pazartesi 14:20
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.
Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.
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