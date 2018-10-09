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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

09 Ekim 2018 Salı 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Budapeşte’de Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kahramanlar Meydanı'nda Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:07
  1. Macaristan

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