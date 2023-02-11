Cumhurbaşkanı Erdoğan: MEB'e bağlı tüm okullardaki eğitime ara verme süresini 20 Şubat'a kadar uzattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararı şu ifadelerle duyurdu:

"MEB'e bağlı tüm okullardaki eğitime ara verme süresini 20 Şubat'a kadar uzattık. 10 ilimizdeki okullardaki tüm öğrenciler için ikinci dönem devam şartı aranmayacak. Ailelerine ulaşılamaya çocuklarımızın tedavisi ve koruma altına alınması çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz. "