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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City'nin sahibi ile tanıştı! Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City'nin sahibi ile tanıştı! Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-13 23:47:00 - 2023-06-13 23:48:52

Manchester City'nin sahibi Shaikh Mansour ile tanışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. Erdoğan o anlarda, "Maşallah" tepkisi verdi.

Manchester City'nin sahibi Shaikh Mansour, takımının Inter ile oynadığı şampiyonlar ligi finalini izlemek üzere İstanbul'a geldi.

Mansour İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştı.

Erdoğan, Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

BAE lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Manchester City'nin sahibi Shaikh Mansour'u Erdoğan ile tanıştırdı. Mansour'un Manchester City'nin sahibi olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemezken, "Aaa, Maşallah" tepkisi verdi.
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