Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Malatya’da, Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ı bir depremzede, "Vay uzun adam. Senin Allah'ına kurban. Tek yürek, tek bileğiz. Sen varsın ya, biz yıkılmayız. Allah ömrünü uzun etsin." sözleriyle selamladı ve kucakladı.

Erdoğan, bir yıl içerisinde yıkılan binaların hepsinin yapılacağını, bu konuda talimatını verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan enkazlar kaldırılacak, öbür taraftan rezerv alanlarda süratle inşaatlar başlayacak. Herkesi konutlarına yerleştireceğiz. Kira yardımı vermek suretiyle de vatandaşlarımızdan çadırlardan çıkıp kira evlerine yerleşenler olursa onların da kira desteğini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir depremzedenin, "Diğer deprem bölgelerinde gördük, hepsini yaptınız. Allah sizden razı olsun." sözleri üzerine Erdoğan, "Yine yaparız." karşılığını verdi.

Kızını depremlerde kaybeden, "Kızım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde okuyordu, şehit oldu." diyen bir vatandaşın "İsminin yaşamasını istiyorum." talebi üzerine de Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Malatya'daki bir okula depremde yaşamını yitiren öğrencinin isminin verilmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.