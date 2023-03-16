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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 20:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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