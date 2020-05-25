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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 08:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniPakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu BerdimuhamedovAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

 

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