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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:36:04 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır."
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