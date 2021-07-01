Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını TDV'ye yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı’na yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.
Erdoğan Ali Erbaş'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı’na kurban bağışında bulundu.