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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu

Hatay İskenderun'da yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camisi'nde yatsı namazı kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim okudu.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuranı Kerim okudu.

Hediye verildi

Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:03
  1. Hatay
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kuran-ı Kerim
  4. tilavet
  5. Nihal Atakaş Camii

YORUM YAZ

  • Ax111Ax1119 dk önce
    "sami", bizekur'an okuyan değil Ramazanda kadeh tokuşturan cumhurbaşkanı lazım diyeceksin zannetim. Hem "sami" kardeş Erdoğan İslam'ı yaşamıyor mu? Sen bu lafı söylüyorsun da sen ne kadar yaşıyorsun?! Hem okunacak, hem yaşanacak, hem de hissedilecek. Sen de ben de onu bunu boş verelim de şuna cevap verelim. Cumhuriyet tarihinde bir camide kur'an okuyan bir cumhurbaşkanı var mı? Yani dürüstlüklerinden, dindarlıklarından, iyiliklerinden mi okumuyorlardı?????!!!!
  • a.d.a.d.29 dk önce
    Sami!!!!Se nasıl bir insansın?
  • samisami1 sa önce
    Bize kuranı kerimi güzel okuyan değil,kuranı kerimi güzel yaşayan ve halkına yaşatan adamlar lazım....gerisi fasa fiso...

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