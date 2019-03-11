Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
Hatay İskenderun'da yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camisi'nde yatsı namazı kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim okudu.11 Mart 2019 Pazartesi 10:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuranı Kerim okudu.
Hediye verildi
Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
YORUM YAZ