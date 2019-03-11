Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuranı Kerim okudu.

Hediye verildi

Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.