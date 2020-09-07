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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir."

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:52:07 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir."
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